Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.

Performans, hem izleyiciler hem de magazin gündemi tarafından tartışıldı. Kalben'in sahnedeki özgür tavrı ve samimi açıklamaları, konseri unutulmaz kıldı.

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.