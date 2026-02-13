Haberler

Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Kalben, sahnedeki alışılmışın dışındaki performansına bir yenisini daha ekledi. Dans ederken hem eski sevgilisiyle ilgili anılarını paylaştı hem de argo ifadeler kullandı.

  • Kalben, eski sevgilisine kira almadan 5 ay evinde yaşamasına izin verdiğini söyledi.
  • Kalben, 8 Mayıs'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındı.
  • Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.

Performans, hem izleyiciler hem de magazin gündemi tarafından tartışıldı. Kalben'in sahnedeki özgür tavrı ve samimi açıklamaları, konseri unutulmaz kıldı.

Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.

