Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı

Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı
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Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile yaptığı düğünde adeta altın yağmuruna tutuldu. 5 Mayıs 2025'te Maltepe'de gerçekleşen nikahın ardından düzenlenen düğünde takı töreni iki buçuk saat sürdü. İddialara göre düğünde 15 milyon TL'ye yakın ziynet takıldı. Ezildi, altınları sosyal medya hesabından da paylaşarak, "Pişman değilim" dedi.

"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul'da gerçekleştirdiği iki ayrı nişan töreninin ardından, Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi.

SADE NİKAH, IŞILTILI DÜĞÜN

Ezildi ve Türkmen çifti, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Maltepe'de gerçekleşen sade bir nikah töreniyle resmi olarak evlendi. Ancak çift, evliliklerini kutlamak için önceki akşam oldukça görkemli bir düğünle dostlarını ağırladı. Gecede eğlence doruktaydı; Ezildi ve Türkmen'in karşılıklı göbek attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜĞÜN DEĞİL, ADETA ALTIN TÖRENİ

Geceye damgasını vuran detay ise takı merasimi oldu. Ezildi'nin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre takı töreni tam iki buçuk saat sürdü. Düğün sırasında uzun kuyruklar oluşturan davetliler, Ezildi ve Türkmen çiftine hediyelerini takdim etti.

Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı

Gecenin sonunda sahneye bile zor çıktığını söyleyen Ezildi, "Düğünümü hatırlamıyorum, takı töreninden ibaretti. Ama pişman değilim," ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı

ALTIN YAĞMURU SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

Düğünün ardından Ezildi, sosyal medya hesabından takılan altınları da paylaştı. Görseller büyük ilgi toplarken, iddialara göre düğünde 15 milyon TL'ye yakın ziynet takıldı. Nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını daha önce açıklayan Ezildi, bu kez düğünüyle adeta magazin gündemine damga vurdu.

Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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