Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı

Temizlik ve yaşam düzeni temalı televizyon programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi, özel hayatındaki mutlu anlarla da gündemden düşmüyor. 5 Mayıs 2025'te Maltepe'de sade bir nikahla hayatını Gamze Türkmen ile birleştiren Ezildi, düğün hazırlıklarını adım adım sürdürüyor.

Bugün, Türk geleneklerine uygun şekilde yapılan gelin alma töreni ile çiftin düğün öncesi heyecanı bir kez daha tazelendi. Gamze Türkmen, baba evinden davul ve zurna eşliğinde uğurlandı.

Aile bireyleri ve yakın dostların da katıldığı tören renkli görüntülere sahne oldu.

Çift, dün akşam düzenledikleri kına gecesi ile sosyal medyada gündem yaratmıştı. Ezildi ve Türkmen'in karşılıklı göbek attığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Neşeli halleri ve coşkulu dansları, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Önceki aylarda Erzurum ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri ihtişamlı nişan törenleriyle dikkat çeken çift, kına gecesiyle başladıkları düğün maratonuna bugün gelin alma merasimiyle devam etti.

GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Tüm bu hazırlıkların ardından Ezildi ve Türkmen çifti, 12 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek olan düğünleriyle dünya evine resmen girmeye hazırlanıyor. Çiftin düğünü için hazırlıklar tamamlanırken, organizasyonun detayları şimdiden merak konusu oldu.