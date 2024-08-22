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Kadir Doğulu yapım şirketini kapattı! Aylardır maaşını alamayan işçiler dava açıyor

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Oyuncu Kadir Doğulu, yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle yapım şirketinin ofisini kapattı. 3 aydır maaşını alamayan işçiler ise dava açmaya hazırlanıyor.

Neslihan Atagül ile mutlu evliliğinden çocuk sahibi olmaya hazırlanan oyuncu Kadir Doğulu, yapım şirketinin ofisini kapattı. Ofisin kapanmasından dolayı mağdur olan ve maaşlarını alamayan işçiler dava açma kararı aldı.

PROJELERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün de desteğiyle ortaklarıyla beraber Alim Yapım adında bir şirket kurmuş ve peş peşe projeler çekmişti. Yapım şirketi son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin başrol olduğu Aşkın Pusula dizisini çekmiş ancak 7. bölümde ara vermişti. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Doğulu'nun çalışanlarının çıkışını verdiği ve 3 aydır da maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Ofisi kapatan Doğulu tarafından mağdur edilen birçok işçi de haklarını aramak için yasal yollara başvurma kararı aldı.

Kadir Doğulu yapım şirketini kapattı! Aylardır maaşını alamayan işçiler dava açıyor

Kadir Doğulu yapım şirketini kapattı! Aylardır maaşını alamayan işçiler dava açıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kadir Doğulu Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Can Güldüler:

Altında çalışan bir sürü insan var o insanların bakması gereken aileleri madem para kazanamıyorsun sat evini arabanı lüks tatillere gitme işçilerin hakkını öde işten çıkar dükkanını kapat bu kadar basit ama nerede bizim ülkede bir kere eline para geçtimi vermemek için kırk takla atıyoruz.

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