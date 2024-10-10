Kadın cinayetlerine karşı verdiği tepki sonrası eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Bir muhabirin "Türkiye'nin makus kaderi mi?" sorusuna verdiği yanıt, birçok kişi tarafından eleştirildi. Sam, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak düşüncelerini dile getirdi.

Sam, açıklamasında toplumsal olaylara karşı duruşunu vurgulayarak, "Ben bugüne kadar başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durdurduğu yerden bir milim şaşmamış biri olarak konuşuyorum," dedi. Son günlerde yapılan yorumları gördükçe şaşkınlığının arttığını belirten Sam, bu durumun esas konunun önüne geçtiğini ifade etti.

'MECRAYI UYGUN BULMADIĞIM İÇİN AÇIKLAMA YAPMADIM'

Sam, muhabirlerle yaptığı görüşmenin ardından neden konuşmadığını da açıkladı: "O akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Orada geçiştirmek olacak üç cümlenin, üst üste gelen acılı haberleri ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olacağını düşündüm." Bu ifadeleriyle, toplumda yaşanan acıları ciddiyetle ele almak gerektiğini vurguladı.

POPÜLİZME KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Sam, kitleleri etkileyen bazı kişilerin, kadın cinayetleri gibi ciddi bir konuyu popülizm aracı olarak kullanmalarını "çok tehlikeli" bulduğunu belirtti. Bu tür davranışların nefreti artırmaktan başka bir işe yaramayacağını, çözüm odaklı bir yaklaşımın gerekli olduğunu ifade etti.

Son olarak, toplumsal figürlerin daha fazla kafa yormaları gerektiğini belirten Sam, "Biz tam tersine el ele verip güçlerimizi birleştirip bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi biçimde konuşmalıyız," dedi. Sam'ın bu açıklamaları, toplumsal bir sorun olan kadın cinayetleri konusunda daha derin ve yapıcı bir tartışma ortamı yaratma çağrısı olarak değerlendirildi.