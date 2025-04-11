Kabus dolu günler yaşayan ünlü şarkıcı gazetecilerle kavga etti!

ABD'li model Hailey Baldwin ile 2018'de evlenen, Ağustos 2024'te Jack Blues'un doğumuyla baba olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bieber, son dönemde sergilediği sıra dışı davranışlar ve sağlıksız görüntüsüyle hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor. Sokaklarda bitkin ve dikkatsiz bir halde dolaşan Bieber, bir süredir tuhaf kıyafet tercihleri ve dengesiz hareketleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüm uyarılara rağmen sosyal medya hesabında uyuşturucu kullandığını ima eden paylaşımlar yapması, endişeleri daha da artırıyor. Ünlü isme yakın kaynaklar, Bieber'ın ruhsal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini öne sürüyor.

Bieber'a en yakın isimlerden biri olan eşi Hailey Baldwin'in, arkadaşları ve ailesinden kocası için dua etmelerini istediği ortaya çıktı. İddialara göre, Justin Bieber artık yemek yemeyi ve uyumayı bile ihmal ediyor. Yakın çevresi, şarkıcının manik tavırlar sergilediğini, geceleri uykusuz kalıp dengesiz mesajlar gönderdiğini ve çoğu zaman konuşmalarının mantık çerçevesine oturmadığını dile getiriyor. Bir tanık, ünlü yıldızın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: "O bir sarmalın içinde. Manik davranışları var, uyumuyor, neredeyse hiç yemek yemiyor ve gecenin bir yarısı anlamsız mesajlar gönderiyor."

ADETA ÖFKE KUSTU

Tüm bu yaşananların ardından Justin Bieber, TMZ tarafından görüntülendi. Kaliforniya'nın, Palm Springs şehrinde yer alan bir kahve dükkanının dışında paparazzilere bağırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BENİ RAHAT BIRAKIN! DEFOLUN"

Bieber, videoda "Para, para, para, para istiyorsunuz... Defolun buradan. İnsanları umursamıyorsunuz. Sadece para. Hiç insan yok. İnsanları umursamıyorsunuz. Beni rahat bırakın, defolun" diyerek tepkisini gösterdi. Bu an, ünlü şarkıcının son zamanlarda yaşadığı stresli ve gergin anları gözler önüne seriyor.

Palm Springs, Hollywood yıldızlarının belirli sürelerle toplumdan uzak kalmalarını gerektiren özel film sözleşmeleri çerçevesinde, gözlerden uzak buluşmalar için sıklıkla tercih edilen bir yer olarak biliniyor.