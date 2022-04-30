Johnny Depp-Amber Heard davasında ilginç olay! Korumanın "cinsel organ" ifadesi mahkemeyi kahkahaya boğdu
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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasında ikili arasında yaşanan kavganın detayları ele alındı. Söz konusu kavgayla ilgili konuşan Depp'in korumasının "cinsel organ" açıklamaları mahkeme salonunu kahkahaya boğdu.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise dünya basınında geniş yer buluyor.
ün mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly ifade verdi. Çiftin ilişki hakkında konuşan ve Avustralya'da gerçekleşen bir kavga ile ilgili gördüklerini anlatan Connolly, çiftin ilişkinin başında çok mutlu ve çifte kumrular gibi olduğunu söyledi.
Zoom üzerinden toplantıya katılan Connolly, Depp ile Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu. Heard, tartışma sırasında Depp'in cinsel organını çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.
Connolly, "Eğer Bay Depp'in cinsel organını görsem hatırlardım" dedi. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu. Depp yüzünü kapatarak gülerken Heard'ün ise kaskatı kesildiği kayıtlara geçti.