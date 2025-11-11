Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Vanity Fair için katıldığı bir video röportajda, ünlü Kardashian ailesi hakkındaki düşüncelerini açık yüreklilikle paylaştı. Lawrence, Kourtney Kardashian'ı "her zamankinden daha sinir bozucu" bulduğunu söylerken, favori Kardashian'ının ise Khloe olduğunu açıkladı.

Jennifer Lawrence, rol arkadaşı Robert Pattinson ile gerçekleştirdiği sohbette Kourtney Kardashian hakkında sert ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu, "Kourtney Kardashian her zamankinden daha sinir bozucu. Her şey bir duyuru olmak zorunda. Mesela, 'Artık kıyafet giymeyeceğim' ya da 'Odamda televizyon yok' gibi... Sadece yap, açıklama yapma," diyerek düşüncelerini dile getirdi.

KHLOE FAVORİSİ ÇIKTI

Röportaj sırasında Robert Pattinson, Lawrence'a Khloe Kardashian'ın fotoğrafını gösterdiğinde, oyuncu hiç düşünmeden "Evet" yanıtını vererek Khloe'nin favorisi olduğunu açıkladı.

Lawrence, daha önce de Kardashian ailesine olan hayranlığını defalarca dile getirmişti. 2019 yılında Keeping Up With the Kardashians programında kısa bir cameo ile yer almış, Kris Jenner'la FaceTime görüşmesine katılarak aileye esprili şekilde "İyi gidiyorsunuz tatlım!" demişti.

YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Jennifer Lawrence ile Kris Jenner arasındaki dostluk da yıllar öncesine dayanıyor. 2015 yılında Kris Jenner, Lawrence'ın 25. doğum gününü kutlarken birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış ve altına, "Seni seviyorum Jennifer, bu geceyi unutulmaz kıldın" notunu düşmüştü.