Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, konuk olduğu talk show programında gözyaşlarına boğuldu. The Tonight Show'da Jimmy Fallon'ın karşısında zaman zaman ağlayan, zaman zaman kahkahalara boğulan oyuncu, izleyicilere duygusal bir iniş-çıkış yaşattı.

YAYINA GÖZYAŞLARIYLA BAŞLADI

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, katıldığı The Tonight Show'da beklenmedik bir duygusal an yaşadı. Henüz sohbetin başında "Kendimi röportajlarda bazen sinir bozucu biri gibi hissediyorum" diyerek geçmişe dair düşüncelerini paylaşan ünlü oyuncu, bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Jimmy Fallon ise şaşkınlıkla, "Hayır, konuşmalısın!" diyerek Lawrence'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak oyuncu, "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek yeniden ağlamaya başladı.

HEM AĞLADI HEM GÜLDÜ

Jennifer Lawrence, yeni filmi Die My Love'ın hikâyesini anlatırken bir kez daha ağlamaya başladı. Filmde, taşrada eşiyle birlikte yeni bir hayata başlayan bir annenin akıl sağlığıyla mücadelesi işleniyor. Bu projeye dahil olma sürecini anlatan oyuncu, "Lynne Ramsay ile çalışmak benim için bir hayaldi… Hâlâ konuştuğuma inanamıyorum!" dedikten sonra koltuğunda otururken tekrar ağladı.

Jimmy Fallon bu kez duruma mizahi yaklaşarak, "Dur artık ağlama, bu eğlenceli bir program!" dedi. Bunun üzerine Jennifer kahkahalarla güldü ama çok geçmeden yeniden gözleri doldu.

SETTE YAŞANAN: KARAVAN" KRİZİNE DE AĞLADI

Lawrence, Kanada'daki film setinde yaşanan bir iletişim kazasını anlatırken yine duygusallaştı. Kanada'da set karavanına "oda" denilmesi nedeniyle yaşanan bir yanlış anlaşılma sonucu, 3 çocuğun kendi "odasına" yerleştirileceğini sandığını söyledi. Yapım ekibiyle arasında yaşanan komik diyalogu anlatırken önce güldü, sonra yine ağlamaya başladı. Jennifer Lawrence, bu anekdotu şu sözlerle tamamladı, "Biz onlara deli gözüyle baktık, onlar da bize. Ama sonunda bunun bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı."