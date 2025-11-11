Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Friends dizisinin yıldızı, Hollywood'un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston yeni bir aşka yelken açtı.

Aniston, Brad Pitt, Justin Theroux, Vince Vaughn ve John Mayer gibi Hollywood yıldızlarıyla yaşadığı ilişkilerin ardından yaşam koçu ve hipnoz uzmanı Jim Curtis ile aşkı buldu.

56 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında yeni aşkı ile fotoğrafını paylaşarak 50 yaşındaki Curtis ile ilişkisini doğruladı. Güzel aktristin paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Güzel oyuncu, Instagram'da Curtis'in beline kollarını doladığı siyah beyaz bir fotoğrafın yanı sıra, "Doğum günün kutlu olsun aşkım" yazdı. Curtis ise paylaşımın altına "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum" notunu düştü.

Aniston ve Curtis, ilk kez Temmuz ayında İspanya'nın Mallorca açıklarında lüks bir yatta denizde keyifli bir gün geçirirken birlikte görüntülenmişti.

Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında Hollywood'un yakışıklı aktörü Brad Pitt ile evliydi.