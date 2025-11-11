Haberler

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Güncelleme:
Hollywood'un sevilen yıldızı Jennifer Aniston uzun bir aradan sonra aşk hayatı ile ilgili bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşam koçu Jim Curtis ile olan ilişkisini "My Love" mesajı ile açıklayan Aniston'un mesajı 1 milyondan fazla beğeni aldı.

  • Jennifer Aniston, yaşam koçu ve hipnoz uzmanı Jim Curtis ile yeni bir ilişkiye başladı.
  • Jennifer Aniston, Instagram'da Jim Curtis ile siyah beyaz bir fotoğraf paylaşarak ilişkiyi doğruladı.
  • Jennifer Aniston ve Jim Curtis, Temmuz ayında İspanya'nın Mallorca açıklarında bir yatta birlikte görüntülendi.

Friends dizisinin yıldızı, Hollywood'un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston yeni bir aşka yelken açtı.

Aniston, Brad Pitt, Justin Theroux, Vince Vaughn ve John Mayer gibi Hollywood yıldızlarıyla yaşadığı ilişkilerin ardından yaşam koçu ve hipnoz uzmanı Jim Curtis ile aşkı buldu.

56 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında yeni aşkı ile fotoğrafını paylaşarak 50 yaşındaki Curtis ile ilişkisini doğruladı. Güzel aktristin paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Güzel oyuncu, Instagram'da Curtis'in beline kollarını doladığı siyah beyaz bir fotoğrafın yanı sıra, "Doğum günün kutlu olsun aşkım" yazdı. Curtis ise paylaşımın altına "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum" notunu düştü.

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Aniston ve Curtis, ilk kez Temmuz ayında İspanya'nın Mallorca açıklarında lüks bir yatta denizde keyifli bir gün geçirirken birlikte görüntülenmişti.

Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında Hollywood'un yakışıklı aktörü Brad Pitt ile evliydi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
