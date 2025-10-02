İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya'nın önde gelen dergilerinden Grazia, yeni sayısının kapağında Hande Erçel'e yer verdi. İtalyan basınında çıkan haberde, Erçel'in hem Türkiye'de hem de İtalya'da büyük bir hayran kitlesine ulaştığı vurgulandı.

"ŞÖHRETİN SORUMLULUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Grazia, Hande Erçel'in özellikle "Love is in the Air" dizisindeki (Türkiye'de "Sen Çal Kapımı") Eda Yıldız karakteriyle İtalya'da büyük ün kazandığını yazdı. Haberde, dizinin Canale 5 ekranlarında reyting rekorları kırdığı ve Erçel'in bu rol sayesinde uluslararası bir yıldız haline geldiği belirtildi.

Röportajda Erçel, şöhrete bakış açısını şu sözlerle anlattı: Şöhretin baskısını pek hissetmiyorum, ama sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara ilham verebilmek bana güç veriyor.

"KÜRESEL FENOMEN"

Haberde ayrıca Erçel'in Grazia için sadece 24 saatliğine Milano'ya geldiği, gül yaprakları ve gece elbiseleriyle kamera karşısına geçtiği aktarıldı. Dergi, çocukken aynanın karşısında taklitler yaparak eğlenen küçük bir kız çocuğunun, bugün milyonların takip ettiği küresel bir fenomene dönüşmesinin altını çizdi.