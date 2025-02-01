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İstanbul'da Uluslararası Çikolata Festivali Başlıyor

İstanbul'da Uluslararası Çikolata Festivali Başlıyor
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25-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası çikolata festivalinde, katılımcılar lezzetli çikolatanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunacak.

Çikolata tutkunları, 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da şehrin merkezinde bulunan KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek uluslararası festivalde bir araya gelecek.

Festivalde, katılımcılar, çikolatanın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfedecek ve bu eşsiz lezzeti kahve ve çay gibi geleneksel içeceklerle deneyimleme fırsatı yakalayacak. Bu yıl "İstanbul çikolata kokusuna bürünecek" konseptiyle düzenlenecek festivalde, sürprizlerle dolu atölyeler, interaktif etkinlikler ve renkli konserler yer alacak. Festival kapsamında, dünyanın dört bir yanından çikolata zanaatkarları ve ünlü şefler, kendi hikayelerini ve tariflerini paylaşacak. Aileler ve çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenen festivalde, çocuk oyun alanları ve eğitici atölyeler ile minikler hem eğlenecek hem de hayal güçlerini geliştirecek.

Festivalde, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirilecek. Festival kapsamında düzenlenecek "Askıda Çikolata" Projesi, çikolatanın mutluluğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı hedefliyor. Bu özel proje, festival boyunca ziyaretçilerin satın aldıkları çikolatalardan birini ihtiyaç sahipleri için "askıya bırakmalarını" sağlıyor. Festival alanında kurulacak "Askıda Çikolata Standı", dayanışmanın merkezi olacak. Festival sonunda toplanan çikolatalar, özel olarak belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Çikolatalar, çeşitli dernekler, vakıflar ve çocuk esirgeme kurumları aracılığıyla dağıtılacak. Proje kapsamında festivale katılan çikolata üreticilerinin de destek vermesi bekleniyor. Katılımcı markalar, her satılan ürün başına bir çikolata bağışı yaparak projeye katkı sağlayacak. Bu adım, toplumsal dayanışma bilincinin festivalde daha da pekişmesine imkan tanıyacak.

Şehrin merkezinde yer alan KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek Festivalde, gelen ziyaretçilere hem keyifli bir deneyim yaşatmak hem de çikolata ile dayanışmanın ne kadar tatlı bir duygu olduğunu göstermek hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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