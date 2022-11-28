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İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti

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İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı spor ve kıyafet tercihleriyle zaman zaman gündeme gelen Kerem Bürsin, konuk oyuncu olduğu "A Todo Tren 2" filminin İspanya'daki galasına katıldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, 65 bin TL değerindeki pantolonuyla dikkatleri üzerine çekti.

İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak yer aldığı 'A Todo Tren 2' adlı filmin İspanya'da gerçekleşen galasına katıldı. Öğle saatlerinde yapılan galada Bürsin'e büyük ilgi vardı.

PANTOLONU 65 BİN TL

Bürsin, üzerine dünyaca ünlü bir markanın 2022 sonbahar koleksiyonundan parçalar giydi. Yakışıklı oyuncunun sadece üzerine giydiği açık renkteki pantolonun fiyatı 65 bin TL olduğu öğrenildi.

"15 SENEDİR AYNI TİŞÖRTÜ GİYİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda kıyafet tercihleriyle ilgili konuşan Kerem Bürsin, "Bende bir tişört var, 15 senedir onu giyiyorum. Toplasan 3 pantolonum vardır. Takım elbiseleri sayarsak 6 falandır. Benim en eski tişörtüm 18 senelik. Annem bundan nefret ediyor olsa da halen giyiyorum. Kullanmadığım kıyafetleri veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti

İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kerem Bürsin İspanya Magazin Haberler

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