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İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selim Gülgören'e ait çıktı

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun Filistin hakkında yaptığı paylaşımın aslında şarkıcı Selim Gülgören'e ait olduğu ortaya çıktı. Hacıoğlu, 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyenlere verdiği yanıtla büyük beğeni toplamıştı. Ancak Gülgören, sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek Hacıoğlu'nu eleştirdi. Gülgören, 'Sanki bu sözleri o söylemiş gibi davranıyor' dedi.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun "'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz" diyerek alkış topladığı paylaşım şarkıcı Selim Gülgören'e ait çıktı.

"SÖZLERİM KENDİ SÖYLEMİŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Hacıoğlu'nun paylaşımının gündem olmasıyla Instagram hesabından duruma sitem eden şarkıcı Selim Gülgören, sözlerin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Bir tane gönderi paylaşmamış sadece yalandan hikayede benim yaptığım paylaşımı kopyalayıp koyan sanatçıya bakın. Sanki bu sözleri o söylemiş gibi davranıyor" dedi.

"SEKTÖR HAK YEMEYE ALIŞMIŞ"

Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini ve paylaşımların silinmeyecek şekilde paylaşılması gerektiğini söyleyen şarkıcı "Ben kimseye neden benim sözlerimi kullandın, paylaştın diye kızmıyorum. Hikayelerde her şey 24 saat sonra kaybolur gider eğer bir tepki gösterip bir olayın arkasında duracaksan korkmadan gönderi olarak paylaşıp tepkini koyacaksın. Bari aldığın, kullandığın cümle bir işe yarasın. Neyse biz önümüze bakalım isteyen istediğini yapsın. Alışmış sektör hak yemeye zaten" ifadelerini kullandı.

İsmail Hacıoğlu'nun Gülgören'in sözlerine cevap verip vermeyeceği ise merak konusu.

İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selin Gülgören'e ait çıktı

İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selin Gülgören'e ait çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

İsmail Hacıoğlu Selim Gülgören 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mustafa kılıç:

Ego ego ego.....

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