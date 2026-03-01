Haberler

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu "Cennetin Çocukları" kadrosundan çıkarıldı. Başrole Alperen Duymaz gelirken senaryo değişti ve 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.

  • İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktıktan sonra 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.
  • Dizide 'Kamil' karakteri için Alperen Duymaz başrol olarak belirlendi ve senaryo revize edildi.
  • Diziden Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar ayrıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sete ara verildi.

Yapım ekibi, yürütülen yasaklı madde soruşturmasını gerekçe göstererek Hacıoğlu ile yollarını ayırdı. Oyuncunun, yaşanan süreçte dizinin ve ekip arkadaşlarının mağdur olmasından dolayı üzüntü duyduğu öğrenildi.

YENİ BAŞROL ALPEREN DUYMAZ

Motto Yapım, hikâyede değişikliğe giderek "Kamil" karakteri için Alperen Duymaz'la anlaştı. Başrol değişikliğiyle birlikte senaryoda da revizyona gidildi. Duymaz, yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterine hayat verecek.

HİKAYE DEĞİŞTİ, 4 İSİM GÖNDERİLDİ

Hikâyedeki değişiklik sonrası başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da projeye veda etti. Diziden ayrıca Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar da ayrıldı.

CENNETİN ÇOCUKLARI 9 MART'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ekibi önümüzdeki hafta yeniden sete çıkacak. "Cennetin Çocukları" 9 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

