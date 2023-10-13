Işın Karaca... DERS NİTELİĞİNDE ALBÜM!

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca, 23 yıllık ve 11 albümlük kariyerini gerçek, steril müziğin bütünleşmiş “The Best In Symphonic”, albümü ile taçlandırıyor.

Dünden bugüne Işın Karaca'nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları tek cümle ile "nefes kesici".

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı.

Yeniden moda olmaya başlayan senfonik konserlerin sevinçi tarif edilmez ve fakat bu albüm ile konser konseptlerin arasındaki en büyük fark aranjmanların dünya standartlarına göre yazılım ve çalımı Bu albümde Türkiye'nin en önemli müzisyenleri yer aldı.

Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır.

Işın Karaca; ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir pop/senfonik albümü hazırlandı.

Seçkin dinleyicilerimiz büyülenmeye hazır olsun.

Tıpkı Sting, Chris Botti, George Benson ve George Micheal gibi ölümsüz müzisyenlerin yolunda yürümek büyük bir vizyon ve özveri gerektirdi.