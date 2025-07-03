Işıklı Gölü'nde İlk Nikah Tekne Üzerinde Kıyıldı

Türkiye'nin en büyük nilüfer çiçeği tarlasına ev sahipliği yapan Işıklı Gölü'nde ilk kez bir nikah teknede kıyıldı. Genç çift, nilüferler arasında göl üstünde dünyaevine girdi.

Türkiye'nin en büyük Nilüfer Çiçeği tarlasını barındıran Işıklı Gölü'nde bir ilk yaşandı. Buğra Alp Demir ile Gamze Altundağ teknede düzenlenen nikah merasimi ile evlendi. Çivrilli genç çift seçtikleri nikah yeri ile bir ile imza atarak nikah ve evliliklerini ölümsüzleştirdi. Işıklı Gölü'nün Sundurlu Mahallesi'ndeki iskeleden göle giren gelin, damat, şahitler ve nikah memuru nikah yerine teknelerle geldi.

Gelin Gamze Altundağ ile damat Buğra Alp Demir ve şahitlerin yerlerini almasıyla başlayan törende, nikah memuru Hasan Gümüş genç çiftin nikahını tekne üzerinde kıydı. Az sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni nikah memurunun evlilik cüzdanını geline teslim etmesiyle sona erdi.

"Nikah tarihimizi aldıktan sonra nikahımızı gölde yapmak istedik"

Nikah törenini göl üzerinde ve Nilüfer çiçekleri içinde yapan Buğra Alp Gamze Demir çifti mutlu olduklarını belirterek; "Nikah tarihimizi aldıktan sonra nikahımızı gölde yapmak istedik. Memur ve şahitlerde onay verince hazırlığımızı yaptık ve Çivril'in en büyük değeri Işıklı Gölümüzde nilüfer çiçekleri içinde evlendik. Bize anlayış gösteren başta nikah memurumuz Hasan Gümüş olmak üzere şahitlerimize ve aile büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk oldu" dedi. - DENİZLİ