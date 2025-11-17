Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Oyunculuk kariyerini bırakıp Bali'de sade bir yaşam kuran Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklamasının ardından bu kez duygularını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, geçirdiği zorlu sürecin hayatında yarattığı değişimi içten sözlerle anlattı.

BALI'DE SESSİZ BİR HAYAT KURMUŞTU

Oyunculuk kariyerine ara vererek dört yıl önce Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, doğayla iç içe yeni yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelmişti. Sakin bir düzen tercih eden Ünal, "şehir hayatından uzaklaşma" kararının ardından uzun süre magazin basınında konuşulmuştu.

MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerini hem şaşırtmış hem de duygulandırmıştı. Hastalığın erken evrede tespit edildiğini belirten Ünal, tedavisinin olumlu ilerlediğini ve sürece umutla devam ettiğini söylemişti.

"BU HAFTA PERDELER BİRAZ DAHA ARALANDI"

Irmak Ünal, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadıklarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü oyuncu, iç dünyasındaki değişimi şu sözlerle ifade etti, "Bu hafta perdeler biraz daha aralandı. Hiç beklemediğim anda gelen bir huzur, hiç konuşmayan ama çok şey anlatan bir enerji… Kalbimin etrafında sessiz bir alan açıldı. Bazen insanın ihtiyacı olan sadece bu: Akışa teslim olmak, güvendiğini hatırlamak ve kimsenin görmediği yerlerden güç toplamak. Hayatı izledikçe şunu fark ediyorum… Etrafımdaki insanlar birer işaret gibi. Doğru frekans, doğru kalpler, doğru zaman. Şükür başka bir dilden konuşuyor artık içimde. Ve ben her gün, biraz daha… kendime yaklaşmanın ne demek olduğunu anlıyorum. Hem hayata, hem yaratana, hem kendime biraz daha aşkla bakıyorum.