Irina Shayk, Cristiano Ronaldo ile ayrıldıktan sonra 24 saat içinde 11 milyon takipçi kaybetti

Rus süpermodel Irina Shayk, Cristiano Ronaldo ile ayrıldıktan sonra Instagram'da 11 milyon takipçi kaybetti. Ronaldo, sosyal medyada en çok takip edilen kişi olarak biliniyor.

Irina Shayk, Cristiano Ronaldo ile ayrılığının ardından 24 saat içinde 11 milyon Instagram takipçisini kaybetti. Ronaldo, sosyal medya platformunda en çok takip edilen kişi olarak bilinmektedir.

Rus süpermodel, Portekizli futbol yıldızıyla 2010 yılında bir reklam çekiminde tanışmıştı. Yaklaşık beş yıl boyunca birlikte dünya çapında seyahat etmişler ve hatta Vogue İspanya dergisinin kapağında birlikte yer almışlardı.

Ancak 2015 yılında ilişkileri sona erdi. Shayk'ın temsilcisi, ayrılığın nedeninin Shayk'ın Ronaldo'nun annesinin 60. yaş günü partisine katılmamasıyla ilgisi olmadığını belirtmişti. İlişkileri boyunca Shayk'ın Ronaldo'nun ailesiyle yakın ilişkileri olduğunu da vurgulamıştı.

Daha sonra bazı kaynaklar, Shayk'ın, uzun süreli ilişkileri boyunca Ronaldo'nun başka ilişkileri olduğu yönündeki söylentilere inanarak ilişkiyi sona erdirdiğini iddia etmişti.

Ronaldo, bu spekülasyonları reddetmiş ve kendisinin ve ailesinin itibarını korumak için hukuki yollara başvurmuştu.

Shayk daha sonra yaptığı röportajlarda, sadakat ve dürüstlük gibi değerlere vurgu yaparak, ideal bir ilişki için önemli olduğunu belirtmişti.

Ayrılığın ardından Ronaldo, şu anda partneri olan Georgina Rodríguez ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu durum, Shayk'ın Ronaldo'nun eski sevgilisi olarak tanınmasından rahatsız olduğunu ve takipçilerine "yalnızca Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi olarak tanıdıklarıysa onu takibi bırakmalarını" söylediği belirtiliyor.

Bu olayın ardından Shayk'ın takipçi sayısı bir günde 11 milyon azalmıştır.

Daha sonra oyuncu Bradley Cooper ile çıkmış ve 2019 Haziran ayına kadar birlikte olmuşlardır. İkisinin 6 yaşında bir kız çocukları vardır. Shayk, daha sonra kısa bir süreliğine rapçi Kanye West ile ilişkilendirildi.

Şu anda emekli futbol yıldızı Tom Brady ile tanışan Shayk'ın ilişkisi, Brady'nin çok yeni eski eşi süpermodel Gisele Bünchen'i kızdırmıştır.