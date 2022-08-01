İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de

Son olarak Disney Plus projesi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Güzel oyuncunun son halini beğenen de oldu beğenmeyen de.

 - Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

İrem Helvacıoğlu Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title