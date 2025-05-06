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İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

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İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenmişti. Üç aylık hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir kız çocukları olacak

Geçtiğimiz sene Ekim ayında nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu; pembe elbiseyle yaptığı paylaşımda 'kızım geliyor' diyerek takipçilerine müjdeyi verdi

Rol aldığı her yapımla izleyicinin gönlünü fetheden başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatında da mutluluğu zirvede yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile sade ama şık bir törenle evlenen Helvacıoğlu, şimdi annelik heyecanı içinde.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

35 yaşındaki güzel oyuncu, kısa süre önce hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu. 3 aylık hamile olan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takipçilerine önce küçük bir anketle "Sizce kız mı, erkek mi?" sorusunu yönelten oyuncu, cevabı ise sevimli bir video ile verdi. Askıya pembe minik bir elbise asarak çektiği videoda, mutluluğunu gizleyemeyen Helvacıoğlu, "Evet, bir kız geliyor!" notuyla duygularını paylaştı.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Çok önemli bi haber , ilerde vatanını kurtaracak sanarsın

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