İrem Derici, ihaneti kabul etmeyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu

İrem Derici, ilk ihanetini affederek ilişkisine devam ettiği Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığı iddiasıyla ayrıldı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yapan Derici'ye karşılık veren Belevi, şarkıcıyı sevdiğini ve ihanet iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Ancak ikili arasındaki sular durulmayınca Derici'den bir paylaşım daha geldi.

CEM BELEVİ: ALDATMADIM, İÇİ RAHAT OLSUN

Belevi ile ayrılan Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Dün akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.

"YAZ SONUNA KADAR İREM'İ ŞUTLARIM"

Cem Belevi'nin açıklamasını izleyen İrem Derici ise adeta çılgına döndü. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben bir kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz. Yoksa alevler attığın Influencer'lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."