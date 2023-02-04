İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi

İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'a ilginç gönderme yaptı. Işıktutan'ın aşk sorularına, "Rizelilere selam olsun" demesi üzerine Derici "İşte romantizm" mesajını verdi.

İrem Derici, bir süredir adı anıldığı Atakan Işıktutan ile ilk kez önceki gece görüntülenmişti. Şarkıcı sevgilisi için, "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" demişti.

"RİZELİLERE SELAM OLSUN"

İkili, ilk kez görüntülendiği gecede mekandan ayrı ayrı çıkmıştı. Derici aşk sorularına, "Bilemiyorum" derken, Işıktutan ise, "Rizelilere selam olsun" demişti.

"İŞTE ROMANTİZM"

Çıkan haberlerden sonra Derici, Twitter'dan sevgilisine göndermede bulundu. Şarkıcı, "Ben: Çok aşığım... Atakan: Rizelilere selamlar. İşte romantizm" diye yazdı.