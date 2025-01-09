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İrem Derici'den şaşkına çeviren itiraf: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, samimi açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Derici, geçmişteki görünümü hakkında 'Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, İrem Derici, ilginç itirafıyla yine gündeme oturdu. Derici, " Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" diye konuştu.

Dobra şarkıcı İrem Derici, bir röportajında ikili ilişkilerinden estetik operasyonlarına kadar pek çok konuda fikrini dile getirdi. .

Ünlü isim, "Hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÇİRKİN KADINIYDIM"

Kendini eleştirmekten çekinmeyen ünlü şarkıcı, sunucuların "Şu an kendini kilolu mu görüyorsun?" sorusuna "Hayır. Kendime bayılıyorum. Keşke kendimi klonlatıp kendimle evlensem..." yanıtını verdi.

Geçmişteki görünümü hakkında konuşan şarkıcı, "Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" ifadelerini kullandı. Estetik süreçlerini hiçbir zaman saklamayan ve kendiyle dalga geçmekten hoşlanan sanatçının bu sözleri sonrası sosyal medyada eski görünümü gündeme geldi.

İrem Derici'den şaşkına çeviren itiraf: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım

Derici, aynı zamanda "Çapkınlık kötü bir şey değil" diyerek dikkat çekmişti.

İrem Derici'den şaşkına çeviren itiraf: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıŞahin Öz:

Hala öylesin

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Haber YorumlarıMurat Aktas:

Ahlaken yine öylesin merak etme.

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Ne dese gündem oluyor sonuçta. Yapıyorsun bu reklam işini İrem baba :)

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Haber YorumlarıMuammer Sisman:

Yeminediyorum hala çok tipsissiN

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

Hala oyle ne degisti iki silikonlar botoksa guzelmi oldugunu saniyorsun kuzum

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Kadınıydım değil kadınıyım diyeceksin. :D

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Haber YorumlarıASar Gnc:

sevimsiz kadin.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

şarkılarınla anılsan olmaz mı

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Haber YorumlarıBartuhan:

Vallahi güzel kadınsın beyeniyorum seni ama makyajlı halini )))

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