İrem Derici'den şaşkına çeviren itiraf: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım

Ünlü şarkıcı, İrem Derici, ilginç itirafıyla yine gündeme oturdu. Derici, " Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" diye konuştu.

Dobra şarkıcı İrem Derici, bir röportajında ikili ilişkilerinden estetik operasyonlarına kadar pek çok konuda fikrini dile getirdi. .

Ünlü isim, "Hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÇİRKİN KADINIYDIM"

Kendini eleştirmekten çekinmeyen ünlü şarkıcı, sunucuların "Şu an kendini kilolu mu görüyorsun?" sorusuna "Hayır. Kendime bayılıyorum. Keşke kendimi klonlatıp kendimle evlensem..." yanıtını verdi.

Geçmişteki görünümü hakkında konuşan şarkıcı, "Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" ifadelerini kullandı. Estetik süreçlerini hiçbir zaman saklamayan ve kendiyle dalga geçmekten hoşlanan sanatçının bu sözleri sonrası sosyal medyada eski görünümü gündeme geldi.

Derici, aynı zamanda "Çapkınlık kötü bir şey değil" diyerek dikkat çekmişti.