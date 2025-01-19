İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir kaza sonucu düşerek kafasını yere çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan Derici, kazadan sonra ilk kez önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi.

"ALLAH KORUDU BENİ"

Habertürk'e konuşan Derici sağlık durumuna ilişkin, "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni. Konserimi verdim, otel odasındayım. Tuvalete gideceğim esnada oldu ama gerçekten çok korktum yani" dedi.

"YENİ YILDAN HİÇBİR BEKLENTİM YOK"

İrem Derici "Yeni yıldan beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine ise, "Hiçbir beklentim yok. Yeni yıla girerken bir beklentim olmuyor. Beklentisiz olunca daha güzel geçiyor yıl. Sadece sağlık bekliyorum çünkü son olayda çok korktum. Sahneme çıkayım, ailem iyi olsun, sevdiklerim iyi olsun, başka bir derdim yok" diye konuştu.

"30 MİLYON DOLAR VERİRLERSE EVLENİRİM"

Derici, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna da "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" diyerek esprili bir cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Çok aşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'Yok çocuk istemiyorum', 'Yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey." diye konuştu.