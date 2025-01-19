Üye Girişi
Haberler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Ateşkes saatinde Gazze'ye saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrem Derici Adana'da yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna esprili bir şekilde, "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir kaza sonucu düşerek kafasını yere çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan Derici, kazadan sonra ilk kez önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi.

"ALLAH KORUDU BENİ"

Habertürk'e konuşan Derici sağlık durumuna ilişkin, "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni. Konserimi verdim, otel odasındayım. Tuvalete gideceğim esnada oldu ama gerçekten çok korktum yani" dedi.

"YENİ YILDAN HİÇBİR BEKLENTİM YOK"

İrem Derici "Yeni yıldan beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine ise, "Hiçbir beklentim yok. Yeni yıla girerken bir beklentim olmuyor. Beklentisiz olunca daha güzel geçiyor yıl. Sadece sağlık bekliyorum çünkü son olayda çok korktum. Sahneme çıkayım, ailem iyi olsun, sevdiklerim iyi olsun, başka bir derdim yok" diye konuştu.

"30 MİLYON DOLAR VERİRLERSE EVLENİRİM"

Derici, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna da "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" diyerek esprili bir cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Çok aşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'Yok çocuk istemiyorum', 'Yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey." diye konuştu.

İrem Derici'nin
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
img

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Evleneceğin kişiye asıl senin 30 milyon dolar verip onu razı etmen lazım

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıToprak Toprak:

1 tl bile fazla

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

30 milyon dolara harem kurarım senin ağzında niye kayboluyum

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZaza Aygun:

Sanada bu yakisir. Sen kendini bir esya gibi gör ve fiyat belirle ???? iste sen busun. Parayla satin alinabilen bir esya ??????

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBURSA gamer:

ÇOK İTİCİ BİR AVRAT O PARAYİ ETMEZ

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Sisman:

Seni isteyen erkeğin arzulayan erkeğin aklının tavanına tüküreyim

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

sen yüz milyon dolar versen ben yine seninle evlenmem

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

1 tl edermisinki

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Özlü:

Bence 30cm altı olmasın demiştir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Sisman:

Tipsiz 30 milyon dolarim olsa benden uzaklaş derim sana

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.