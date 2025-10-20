Haberler

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi
Haber Videosu

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, bir süredir konuşulan ayrılık iddialarını doğruladı. 2022'de Roma'da evlenen ünlü çift, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, yaklaşık dört yıl süren ilişkilerini 2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen sade bir törenle evlilikle taçlandırmıştı. Ancak son haftalarda magazin gündeminde yer alan "ayrılık" söylentileri doğru çıktı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

"EVET HABERLER DOĞRU"

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak boşandıklarını resmi olarak duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…"

ARALARINDA 9 YAŞ FARK VARDI

2001 doğumlu 24 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile 1992 doğumlu 33 yaşındaki Ufuk Beydemir, aralarındaki 9 yaş farkına rağmen uyumlarıyla dikkat çeken bir çift olarak tanınıyordu. Aşklarını 2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen sade bir nikâhla taçlandıran çift, ilişkileri boyunca magazin dünyasında "örnek çift" olarak anılmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

21. YÜZYILDA EVLİLİK DEMODE OLDU ARTIK İNSANLAR TÜM HAYATLARINI AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSTEMİYOR. EN İYİSİ TUT BİR EV BERABER YAŞA SIKILINCA BİRİ EVDEN ÇIKAR GELSİN YENİ AŞKLAR, MACERALAR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.