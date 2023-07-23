Instagram'dan Gönderi Başına En Çok Para Kazanan İsimler

Yaklaşık 2.5 milyar kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram'da her gün sayısız gönderi paylaşılıyor. Bu gönderilerden bazıları ise spor, müzik ve film alanında önde gelen ünlü isimler tarafından paylaşılıyor. Böyle büyük kitleli kullanıcılar doğal olarak paylaştıkları gönderilerden para kazanıyor. Peki kim ne kadar? İşte Instagram'dan gönderi başına en çok para kazanan isimler!

Instagram üzerinden en çok para kazanan ünlüler

1. Cristiano Ronaldo

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında sürdüren ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, diğer birçok gelir kaynağı gibi Instagram'dan da çok para kazanıyor. Öyle ki sponsorluk gönderisi başına 2,397,000 $ kazanan isim bu listede de başı çekiyor. Cristiano, aynı zamanda Instagram'da en çok takipçiye ulaşan bireysel hesap konumunda.

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2. Kylie Jenner

ABD'li iş insanı, model ve televizyon kişiliği Kylie Jenner, Kylie Cosmetics isimli makyaj markası ve KylieSkin isimli cilt bakım ürünleri markasının kurucusu ve sahibidir. 2019 yılında Forbes dergisinin açıkladığı listede dünyanın en genç milyarderi olan ünlü isim, Instagram'dan da çok para kazanıyor. Öyle ki listenin 2. sırasına gönderi başına 1,835,000 $ ücret alarak yerleşiyor.

3. Lionel Messi

Listenin 3. sırasında yine dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi var. Kariyerini MLS takımlarından Inter Miami FC'de sürdüren taze dünya kupası kazanmış isim, meslektaşı Cristiano Ronaldo gibi en çok kazanan sporculardan biri. Öyle ki ikili bu listede bile karşı karşıya geliyor. Lionel Messi, gönderi başına kazandığı 1,777,000 $ ile listenin 3. sırasında.

4. Selena Gomez

ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yapımcı Selena Gomez, hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında başarılı. İki alanda da sayısız ödüle sahip olan ünlü isim, "dünyanın en genç UNICEF iyi niyet elçisi" ünvanına da sahip. Haliyle bu kadar ün ona da çok para kazandırıyor. Instagram üzerinden kazandığı para ise sponsorluk gönderisi başına 1,735,000 $.

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5. Dwayne "The Rock" Johnson

Günümüzde pek çok filmde karşımıza çıkan, bunda da mı oynamış ya dedirten isim Dwayne Johnson ya da ring adı ile The Rock, Amerikalı aktör, iş insanı ve eski profesyonel güreşçidir. Oyunculuğundan önce WWE adlı Amerikan profesyonel güreş şirketinin düzenlediği programda yer almıştır. Haliyle bu kadar şan ve şöhret ile çok paralar kazanan The Rock, Instagram'dan da gönderi başına 1,713,000 $ kazanıyor.

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