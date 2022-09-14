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İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti

Magazin Haberleri

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran Ekinsu Cülcüloğlu, İtalyan erkek arkadaşı Davide Sanchlimenti ile gittiği New York'ta moda haftası etkinlikleri kapsamında podyuma çıktı. Ekinsu, podyumda giydiği turuncu elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aşk Adası programıyla İngilizleri kendine hayran bırakan Ekinsu Cülcüloğlu, yarışmanın galibi olduktan sonra erkek arkadaşı ile kutlama yapmak için geçen hafta New York'a uçtu.

PODYUMA DAMGA VURDU

Çift New York seyahatleri boyunca gitikleri yerde tkipçileri ile fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor. Ekinsu Cülcüloğlu, New York'da moda haftası etkinlikleri kapsamında podyuma çıktı. Ekinsu, podyumda giydiği turuncu elbisesi ile göz kamaştırdı.

İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti

ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen hafta Davide'in Ekinsu'yu aldattığı, bu nedenle çiftin ayrılacakları iddia edilmişti. Fakat çiftin bu gezide birbirlerine daha fazla aşık oldukları gözlemlendi.

İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti

İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Doğrucu Davud:

Bu haber çok önemliydi. Atlamadığınız iyi olmuş

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