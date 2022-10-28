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İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

Magazin Haberleri

İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

27 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, Costa Rica'da tatil yaptığı sırada kahvaltı masasına altına hiçbir şey giymediği bornozu ile oturdu. Rose göğüslerinin büyük bir kısmının göründüğü pozu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Bacak bacak üstüne atıp makyajsız bir şekilde bornozuyla poz veren Rose, güzelliğinin tamamen doğal olduğunu gözler önüne serdi.

İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

Demi, fotoğrafı takipçileri ile "Şanslısınız bavulumu kaybettim" başlığı ile paylaştı.

İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose, daha önce bir takipçisinin "Erkeklerden mi hoşlanıyorsun, kadınlardan mı?" sorusuna, "Kızlardan, erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi erkeklere daha çok ilgi duyuyorum. Bu duruma göre değişir" sözleriyle cevap vermişti.

İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bornozla kahvaltı masasında poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demi Rose Cinsellik Magazin Haberler

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