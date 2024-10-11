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İnci Taneleri Yeni Sezona Damga Vurdu

İnci Taneleri Yeni Sezona Damga Vurdu
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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, 18. bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyerek reytinglerin zirvesine yerleşti. Dramatik olaylar ve sürükleyici diyaloglarla dikkat çeken dizi, sosyal medyada da gündem oldu.

YILMAZ Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri, yeni sezona çok konuşulacak bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk bölümü, tüm kategorilerde reyting birincisi olurken, sosyal medyada da gündem oldu. Açılış sahnesinde Azem'in saçı sakalı ağarmış şekilde yeniden hapiste görülmesi, İnci Taneleri kitabının yazarı olarak hapistekilere yaşadıklarını anlatması dikkat çekti.

AZEM ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA

İlk sezonuyla Türkiye'nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 18'inci bölümünde Nehir (Sera Kutlubey) ve Cihan (Kubilay Aka) annelerinin doğum gününü kutlamak için mezarlığa gittiğinde babaları Azem ile karşılaştı. Azem, yıllardır hayalini kurduğu bu anın mutluluğunu yaşarken Nehir'in verdiği sert tepkiyle yıkıldı. Nehir, Cihan'ın Azem'i çağırdığını anlayınca kardeşini seçim yapmaya zorladı.

YILDIZ ZAHİR'İ VURDU

Dilber, (Hazar Ergüçlü) Zerre (Orkuncan İzan) ve Yıldız (Ümit Beste Kargın) yolda yürürken karşılarına Zahir (Mustafa Yıldıran) çıktı. Geceyi nerede geçirdiklerine dair Dilber'den hesap soran Zahir, sokak ortasında yine olay çıkarttı. Zahir, Dilber'i tam öldürmeye yeltenirken Zerre yere düşen silahı aldı. Yıldız ise tetiği çekip Zahir'i vurdu.

DİLBER SAKLANIYOR

Hem Zahir'in adamları hem tefecilerden saklanmaya çalışan Dilber, Zerre ve Yıldız nereye kaçacaklarını bilemezken Nergis araya girerek "Nehir'in düğün davetine icabet edeceğiz. Göcek'e gideceğiz" dedi.

REYYAZ GÖZDAĞI VERDİ

İnci Taneleri final sahnesinde Azem, Nehir'in düğününe davetli olmadığı için Cihan'a eşinin inci kolyesini Nehir'e takması için verdi. Annesinin kolyesini eline alan Cihan, duygusal anlar yaşadı. Baba ve oğlun yakınlaştığı anlar, Reyyaz'ın (Selim Erdoğan) adamları tarafından bölündü. Reyyaz'ın adamları, Güngör'ün kafesine silahlı saldırıda bulunarak Cihan'a gözdağı verdi.

TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDE

İnci Taneleri'nin 18'inci bölümü izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm, üç kategoride de yüksek izlenme oranlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dramatik sahneleri ile göz dolduran ilk bölüm, sıra sosyal medyada da gündem oldu.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri'nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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