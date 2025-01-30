İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 30. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, gözünü karartıyor! Azem, hem polis hem de mafyayla yaptığı gizli anlaşmaların sonucunda tarafların bu anlaşmalara uyup uymayacağı konusunda diken üstündedir. Diğer yandan, Nehir ve Cihan'a anlatacağı gerçeklerin ardından yaşanacak her şeyi göze almaya hazırdır...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

nci Taneleri dizisinin 29. bölümünde Azem, çocuklarının hayatlarının savrulmasına engel olamıyor. Piraye, Dilber ve Yıldız'ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır. Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.