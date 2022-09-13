İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızı yıllar sonra gündem oldu! Son hali inanılmaz

İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalc¸ın, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Yalçın'ın kilo vermesi ve fit görüntüsü 'Genç kız gibi olmuş' şeklinde yorumlar aldı.

Ülkemizde bir döneme damga vuran oyuncuların yıllar sonraki halleri çok merak ediliyor. O oyunculardan biri de 1995 yılında İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan Yasemin Yalçın oldu.Bu dizide Sürahi Nine rolüyle tanınan Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okudu.

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İnce İnce Yaseminde dizisiyle bir neslin aklına kazınan Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında. Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Yasemin Yalçın, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

SATILMIŞ İLE EVLENDİ

Yalçın'ın pozunu görenler, onu genç kız sandı. Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisindeki rol arkadaşı 'Satılmış' İlyas İlbey ile hayatını birleştirmişti.

İşte Yasemin Yalçın'ın son hali:



