"İmkanı olan Londra'ya gelsin" diyen Bergüzar Korel, eleştirileri tiye aldı: Uşaklarım var
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Trans fenomen Mükremin Gezgin'e tepki gösterdiği için eleştirilerin hedefi olan Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" dediği için yapılan yorumları tiye aldı. Sosyal medya hesabından eleştirilere cevap veren Korel, "Arka planda uşaklarım var aslında. Metro da ben hikaye paylaşayım diye hazırlandı" dedi.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, TikTok üzerinden hamilelik ve doğum mizanseni yaparak videolar yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin'e tepki gösterdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, "İmkanınız varsa gelin" dediği gelen eleştirilere cevap verdi.
"ARKA PLANDA UŞAKLARIM VAR"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zamana gündem olan oyuncu, yurt dışında yaşadığı için gelen eleştirilere metroda çektiği fotoğrafla yanıt vererek şu sözlerle tiye aldı: "Fotoğrafın arka planında uşaklarım var aslında. Bu metro da benim bu tarz storylerim için hazırlanmış özel bir plato. Boş zamanlarında genelde detoks suyumu yudumlayıp gözlerime salatalık koyarak meditasyon yapıyorum. Çünkü malum Londra'dayım."