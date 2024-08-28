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İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

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Yakın zaman önce imam nikahı kıydıran ve çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ın mutluluğu kısa sürdü. Erbil ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Ceylan "Hayatıma kaldığım yerden kaossuz ve mutlu şekilde devam etmek istiyorum" dedi.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike yarışmasının sunuculuğunu yapan Mehmet Ali Erbil, bir süredir kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle aynı evde yaşayan Erbil, geçtiğimiz günlerde imam nikahı kıydırdı. Erbil'den çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamayla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

"BİRBİRİMİZE DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Aylardır ilişkilerini göz önünde yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı. Instagram hesabından açıklama yapan Gülseren Ceylan "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız. Anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha fazla zarar vermeden yollarımız ayırdık. Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz, mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum" dedi.

İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

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