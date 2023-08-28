Kemal Sunal ve Şener Şen ile birlikte çektiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Kazım Öz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Oyuna Geldik' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan İlyas Salman'a ünlü oyuncu Orhan Aydın eşlik edecek.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre yeniden setlere dönen ünlü oyuncu İlyas Salman'ın filmine ünlü bir isim daha katıldı.

Kemal Sunal ve Şener Şen ile birlikte çektiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Kazım Öz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Oyuna Geldik' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Salman'a ünlü oyuncu Orhan Aydın eşlik edecek.

Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetmişti. Aydın, depremin altıncı gününün sabahında enkazdan çıkarılan kızına yeterli kurtarma çalışmaları yapılmadığı için yetkileri suçlamıştı.