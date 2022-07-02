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İlk Kez Aşklarını İlan Ettiler

Snob Magazin - Magazin
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İlk Kez Aşklarını İlan Ettiler

Her seferinde arkadaş oldukları söyleyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, aşklarını ilan etti.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, yaklaşık iki hafta önce Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı.

Her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen sevgililerden Umut Evirgen, son paylaşımıyla aşkını ilan etti.

Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı. 30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, bu paylaşımının altına da "happybirtday bitanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

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