İlhan Doğan… 'MÜTHİŞ TÜRK'ÜN HAYATI FİLM OLDU!

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş’ın yaptığı, Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan, iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası 8 Şubat günü, Kanyon Cine Maximum’da yapılacak. Filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

Uzun yıllar Alman'da "Müthiş Türk" olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan'ın hayatı Bayaz Perde'ye aktarıldı.

Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'da, hatta Holywood'a uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan'ı Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

Avrupa'da elde ettiği başarıları nedeniyle "Müthiş Türk olarak adlandırılan İlhan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatmamasını protesto etmek için, yıllarda yaşadığı Almanya'yı tepki göstererek terk etmişti.

BÜTÇESİ 7 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Türkiye, Almanya ve İspanya'da çekimleri yapılan "Her Şeye Rağmen" filmi 7 milyon Euro'ya mal oldu. Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı filmin başrollerinde Erkan Petekkala ve Sinan Akdeniz'in yanısıra Aslıhan Malbora Holger, Doelman Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, EkinMert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser yer alıyor. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan "Her Şeye Rağmen" filmi 10 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.

FİLMİN GALASI 8 ŞUBAT'TA YAPILACAK

"Her Şeye Rağmen" filminin Türkiye galası 8 Şubat Çarşamba günü Kanyon AVM'deki Cine Maximum salonlarında yapılacak. Ünlü isimlerinde davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan da hazır bulunacak. Aksiyon ve dramatik sahnelerin sıklıkla yer aldığı filmin 2. Galası ise, hikayenin başladığı yer olan Adana'da gerçekleştirilecek.