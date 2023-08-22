İlginç kıyafetlerle yapılan koreografi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünden sonra yapılan damat eğlencesinde, damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle yaptığı koreografi sosyal medyada ilgi odağı oldu.