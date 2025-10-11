İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden, akademisyenlerinden ve yazarlarından biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, uzun yıllardır bilgi birikimiyle öne çıkan bir isim. Televizyon programlarından konferanslara, yazdığı kitaplardan köşe yazılarına kadar pek çok alanda tarih bilincini toplumla buluşturdu. Kendine özgü üslubu, keskin zekâsı ve dikkat çeken yorumlarıyla daima kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardı.

"BU KEZ DAHA AĞIR GEÇTİ"

Ünlü tarihçi, ani bir hastalık sonucu özel bir hastanede bir haftayı aşkın süre tedavi gördüğünü belirtti. Ortaylı, paylaşımında rahatsızlığının geçmişte yaşadıklarından çok daha ağır seyrettiğini ifade ederek, doktorlarının tavsiyesi üzerine bir süre dinlenmesi gerektiğini duyurdu. Bu süreçte, Haliç Kongre Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Kitap Fuarı gibi etkinliklerde yer alamayacağını açıkladı. Ünlü akademisyen, sevenlerinden anlayış bekleyerek şu ifadeleri kullandı, "İtiraf etmeliyim ki bu rahatsızlık, önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor."

İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı, " Ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi'nde tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadım. Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Bir teşekkür de Prof. Mehmet Kanbay ve değerli ekibine. Onların özverili çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavime hâlâ onların yakın takibiyle devam ediyorum. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta "emrediyor." Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım.

Arayan, soran, ilgisini ve dostluğunu esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.'

KALP KRİZİ İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bazı haberlerde Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Ancak hem kendisi hem de kızı Tuna Ortaylı, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Ünlü tarihçinin yalnızca kısa süreli bir sağlık kontrolü için hastanede bulunduğu, durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı dinlendiği belirtildi.