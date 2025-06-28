İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
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Survivor All Star 2025 yarışmacısı İsmail Balaban ile eşi İlayda Şeker, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Son paylaşımlarda Şeker'in belirginleşen karnı ve çiftin yüzlerindeki heyecan dikkat çekti.

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından İsmail Balaban ile mutlu bir evlilik sürdüren İlayda Şeker, anneliğe adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şeker, son hamilelik pozlarıyla yeniden gündem oldu.

İlayda Şeker'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarda karnının iyice belirginleştiği görüldü. Hamileliğinin son aylarına yaklaşan Şeker'in yüzünden okunan heyecan ve mutluluk, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Daha önce Survivor döneminde de eşi İsmail Balaban'a olan desteğiyle bilinen Şeker, bu kez ailesiyle ilgili gelişmeleri paylaşarak dikkat çekti.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Anne-baba olmak için gün sayan çift, bebeklerinin ismini de açıkladı. Şeker, sosyal medya üzerinden gelen "Bebeğinizin adı ne olacak?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. İlayda Şeker ve İsmail Balaban, doğacak çocuklarına "İlis" adını vereceklerini duyurdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bize ne?

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Haber Yorumlarıdeniz sanane:

bebek dogduktan sonra ver bakiciya o buyutsun ara siea bir sev sonra anayim babayim diye ortalikta gezin

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