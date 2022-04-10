İfşa görüntüleri magazin camiasını sallamıştı! Aslı Bekiroğlu bu kez sevgili kriterleriyle gündemde - Haberler

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İfşa görüntüleri magazin camiasını sallamıştı! Aslı Bekiroğlu bu kez sevgili kriterleriyle gündemde

Snob Magazin - Magazin
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Telefonundaki özel görüntülerinin internette yayılması nedeniyle bir döneme damga vuran Aslı Bekiroğlu, önceki gün bir erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Gazetecilerle sohbet eden Bekiroğlu, sevgili kriteri açıklamalarıyla dikkat çekti. Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin" dedi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, telefonunda kendisi ve erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin yayınlanması nedeniyle zor günler yaşamış ancak verdiği kararlı mücadelenin ardından bu süreci atlatmıştı. Şu sıralar yoluna doludizgin devam eden Bekiroğlu önceki gün bir arkadaşıyla eğlenirken görüntülendi.

İfşa görüntüleri magazin camiasını sallamıştı! Aslı Bekiroğlu bu kez sevgili kriterleriyle gündemde

Giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile arkadaş olduklarını ve konuştuklarını söyledi.

İfşa görüntüleri magazin camiasını sallamıştı! Aslı Bekiroğlu bu kez sevgili kriterleriyle gündemde

Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" sözleriyle açıklık getirdi.

İfşa görüntüleri magazin camiasını sallamıştı! Aslı Bekiroğlu bu kez sevgili kriterleriyle gündemde

İlişkilerinde kriter olmadığını söyleyen Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin. Karaktere bakarım, yabancı damatta olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" şeklinde konuştu.

Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Snob Magazin / Magazin

Aslı Bekiroğlu, Magazin, Haberler

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