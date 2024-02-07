İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu

2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 20 Ocak'ta ikiz bebeklerini kucağına aldı. Bebeklerden biri 3 günlükken kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu. Günlerdir hastanede tedavi gören bebekten güzel haber geldi.

"AŞKLARIM ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Günler önce oğlu Sinan Emir ile taburcu olan Yasemin Şefkatli, diğer çocuğunu tedavisi için hastanede bırakmıştı. Oğlunu emzirmek için sık sık hastaneye giden Şefkatli, bugün yaptığı paylaşımda bebeğinin taburcu olduğunun müjdesini verdi. İkizlerinin birbirinin elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Yasemin Şefkatli, "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" ifadelerini kullandı.