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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü gösterdi. Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerini bugün ilk kez yüzlerini paylaştı.

"KOCANI KLONLAMAYI NASIL BAŞARDIN"

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin bebekleri baba İdo Tatlıses ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi. İkizleri gören birçok kullanıcı "Kocanı klonlamayı nasıl başardın" ve "Baba tarafına çok benziyor" yorumunu yaptı.

3 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLMUŞTU

Tatlıses çiftinin bebeklerinden İbrahim Ayel, doğduktan 3 gün sonra kalp ameliyatı geçirmişti. Sağlık durumu iyiye giden minik Ayel, nisan ayında bir ameliyat daha olmuştu. Bebeğinin durumuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontörlünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. dualarınız için teşekkür ederiz" demişti.

İşte Tatlıses çiftinin ikizleri ve gelen yorumlar...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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