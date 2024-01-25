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İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu

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İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu. Kalbindeki bir sıkıntı olan torununun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses "Ameliyat güzel geçti, dualarınız için sağ olun" dedi.

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi. 3 günlük minik Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu.

TORUNUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda torunu için dua isteyerek "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Tatlıses daha sonra yaptığı paylaşımda torununun ameliyat olduğunu söyleyerek "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler, sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıses paylaşımında torununun yüzünü de ilk kez gösterdi.

İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu

İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu

İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu

İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Goethegitme:

Filistin deki yavrulardan sonra kimsenin cocugu umrumda degil

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Eymen Tunç:

Allah şifa versin inşallah.

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