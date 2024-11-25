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İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi, reytinglerde beklediği sıçramayı yapamayınca 6. bölümde final yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan usta oyuncu Murat Yıldırım, "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı sezonun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak izleyicilerini üzdü.

MURAT YILDIRIM ÖZÜR DİLEDİ

"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikaye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" diyen Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi.

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi

"ESCORT HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Murat Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demişti.

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu sevenlerinden özür diledi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman kara:

Murat Yıldırım'ın oynadığı bir diziden zaten reytink rekoru beklemiyoruz.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFA null:

Murat Yıldırım teşkilattan gidince dizinin reytingi arttı saten

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
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