Haberler

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı Haber Videosunu İzle
Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir dijital platform dizisinde yer alan iç çamaşırlı sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapan oyuncu, "Yönetmenim ne derse onu yaptım" dedi.

  • Aslı Bekiroğlu, 'Karma' dizisindeki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle eleştirildi.
  • Aslı Bekiroğlu, eleştirileri önemsemediğini ve yönetmenin talimatlarını uyguladığını söyledi.
  • Aslı Bekiroğlu, 'sevişmemeyi düşünüyorum' diyerek bir sınırı olduğunu ifade etti.

Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı "Karma" dizisindeki bazı sahneler sosyal medyada gündem oldu. Dizideki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle eleştirilen oyuncu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Birçok projede yer alan Bekiroğlu, tepkileri önemsemediğini belirterek, "Eleştirsinler, bana ne ya! Oyuncuyuz biz. Yönetmenim ne derse onu yaptım" ifadelerini kullandı.

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: 'Sevişmemeyi düşünüyorum ama…'

"SINIRIM VAR"

Muhabirin "Bir sınırınız yok mu?" sorusuna ise Bekiroğlu, "Tabii ki var. Sevişmemeyi düşünüyorum. Büyük konuşmayayım ama" yanıtını verdi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 gün kaldı! Türkiye'den bir uyarı daha geldi, 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJY:

HERŞEY SANAT İÇİN AMA GEL BUNU BİZİM SANAT DÜŞMANI CAHİL DİNDAR KESİME ANLAT.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Yalnız ne yalan söyleyeyim taş gibi hatun valla , adeta insanı baştan çıkaran bir sanat eseri gibi!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElif Şahan:

Yönetmen ne derse onu yapmak sanat,mı değilmi. Demekki yönetmenler mobing yapıyor kadınlara. Ahlak yada ahlaksızlık yönetmenler kaldı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
title