Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı "Karma" dizisindeki bazı sahneler sosyal medyada gündem oldu. Dizideki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle eleştirilen oyuncu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Birçok projede yer alan Bekiroğlu, tepkileri önemsemediğini belirterek, "Eleştirsinler, bana ne ya! Oyuncuyuz biz. Yönetmenim ne derse onu yaptım" ifadelerini kullandı.

"SINIRIM VAR"

Muhabirin "Bir sınırınız yok mu?" sorusuna ise Bekiroğlu, "Tabii ki var. Sevişmemeyi düşünüyorum. Büyük konuşmayayım ama" yanıtını verdi.