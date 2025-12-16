Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir dijital platform dizisinde yer alan iç çamaşırlı sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapan oyuncu, "Yönetmenim ne derse onu yaptım" dedi.
- Aslı Bekiroğlu, 'Karma' dizisindeki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle eleştirildi.
- Aslı Bekiroğlu, eleştirileri önemsemediğini ve yönetmenin talimatlarını uyguladığını söyledi.
- Aslı Bekiroğlu, 'sevişmemeyi düşünüyorum' diyerek bir sınırı olduğunu ifade etti.
Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı "Karma" dizisindeki bazı sahneler sosyal medyada gündem oldu. Dizideki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle eleştirilen oyuncu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Birçok projede yer alan Bekiroğlu, tepkileri önemsemediğini belirterek, "Eleştirsinler, bana ne ya! Oyuncuyuz biz. Yönetmenim ne derse onu yaptım" ifadelerini kullandı.
"SINIRIM VAR"
Muhabirin "Bir sınırınız yok mu?" sorusuna ise Bekiroğlu, "Tabii ki var. Sevişmemeyi düşünüyorum. Büyük konuşmayayım ama" yanıtını verdi.