Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü

Adana'da husumetlilerine tabancayla ateş açarken yoldan geçen bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz günü 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Efe G. (19), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y. ile tartışma başladı. Tartışma sırasında Hasan Efe G., tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen Selahattin Onmaz (39) kurşunları hedefi oldu. Onmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken Hasan Efe G. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hasan Efe G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda Hasan Efe G.'nin, "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

Sağlık kontrolü için yoğun güvenlik önlemi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Efe G. adli tıp birimindeki sağlık kontrolüne zırhlı araç ile getirildi. Çevik Kuvvet polisleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan Efe G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı