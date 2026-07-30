Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

Gregory, Las Vegas'taki Rare Evo blok zinciri konferansında sahneye çıkarak planı duyurdu. CEO'ya göre CFTC lisansı, borsanın kendi tahmin piyasasını kurmasına imkân tanıyacak ve Kalshi ile Polymarket gibi platformlara meydan okuyabilecek. Belirlenmiş Sözleşme Piyasaları, CFTC kurallarına göre herhangi bir dayanak emtia, endeks ya da araca dayalı vadeli işlem, opsiyon ve belirli olay sözleşmelerini yasal olarak işleme açabiliyor.

DCM lisansı almak isteyen şirketler, Emtia Borsası Yasası kapsamındaki 23 temel ilkeye uymak zorunda. Bu ilkeler piyasa gözetimini, müşteri korumasını, finansal kaynakları, sistem güvenliğini, kayıt tutmayı, çıkar çatışmalarının önlenmesini ve piyasa manipülasyonuna karşı önlemleri kapsıyor. İnceleme süreçleri çoğu zaman birkaç aya yayılıyor. CFTC'nin bekleyen başvurular listesinde Binance.US'ye ait bir kayıt bulunmuyordu. Bu durum, Gregory'nin başvurunun önümüzdeki ay yapılacağı yönündeki açıklamasıyla örtüşüyor. Onay garanti değil ve şirket herhangi bir ürünün ne zaman devreye gireceğine dair bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

HAMLE BINANCE.US'NİN TOPARLANMA STRATEJİSİNİN PARÇASI

Planlanan başvuru, düşük işlem ücretleri ve spot kripto işlemin ötesine geçmeye dayanan daha geniş bir toparlanma stratejisini ilerletiyor. Gregory daha önce de borsanın, birkaç yıllık düzenleyici belirsizlik döneminde kaybettiği pazar payını geri kazanmak için bireysel türev ürünleri ve olay temelli ürünleri araştırdığını söylemişti. Borsa, tahmin piyasalarını planlanan sürekli vadeli işlemler (perp) ve agresif ücret indirimleriyle bir arada sunmayı hedefliyor.

Bir sektör verisine göre Binance.US, 2022'deki zirvesinde ABD kripto borsası pazarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyordu. Şirketin payı o günden bu yana neredeyse sıfıra geriledi. Binance.US, daha büyük küresel Binance borsasından ayrı faaliyet gösteriyor. İki şirket yalnızca marka ve nihai mülkiyeti paylaşıyor. ABD'deki şirket, daha geniş Binance kuruluşuna yönelik düzenleyici işlemlerin ardından önemli bir işlem hacmi kaybetti. Küresel borsa, yaptırım ve para transferi kurallarının ihlaline ilişkin 2023'te ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı iddialarını da içeren davası 2025'te düşürülmüş ve bu da borsanın ürün yelpazesini yeniden inşa etmesinin önünü açmıştı.

TAHMİN PİYASASI KIZIŞIYOR AMA ENGELLER SÜRÜYOR

Tahmin piyasası sektörü, finans ve kripto şirketlerinin spor, seçim ve ekonomik veri gibi sonuçlara bağlı olay sözleşmeleri sunmak için yarıştığı bir dönemde hızla büyüdü. Bir kaynağa göre CFTC'nin düzenlediği platformlarda işlem hacmi 2025'te 25 milyar doları aştı. Borsalar aynı yıl yaklaşık 1.600 olay sözleşmesini onayladı. Bu sayı 2021'de yalnızca 131'di. Hacimde Kalshi başı çekerken Polymarket de ABD içinde rekabete katıldı. Gregory böylece likiditenin büyük bölümünü elinde tutan Kalshi ve Polymarket gibi rakiplerin bulunduğu bir piyasaya girecek.

Sektör aynı zamanda hukuki ve düzenleyici tartışmalara açık. CFTC, olay sözleşmelerine yönelik yeni bir çerçeve önerisini 10 Haziran'da sundu ve görüş süresi 27 Temmuz'da doldu. Eyalet düzenleyicileri ise daha zorlu bir engel oluşturuyor. Spor ve siyaset sözleşmeleri, birçok eyalette tahmin piyasalarına açılan davalara yol açtı. Taraflar, bazı olay sözleşmelerinin federal düzeyde düzenlenen bir türev mi yoksa eyalet yasalarına tabi bir kumar ürünü mü sayılması gerektiğini tartışıyor. Onay, Binance.US'ye daha büyük ABD'li rakiplerinin halihazırda sattığı bir ürünü kazandıracak. Ağustostaki başvuru ise bu yolda ilk aşama olacak.

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