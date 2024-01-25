Üye Girişi
Haberler

İbrahim Tatlıses, yenidoğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Geçtiğimiz günlerde ikiz torunlarını kucağına almanın heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu belirterek herkesten dua istedi.

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZLA MİNİK TATLISES'İN İŞİ KOLAYLAŞIR"

X hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

İDO, EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI

İkiz bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ise dün akşam eşi ve oğullarının fotoğrafını yayınlayarak "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Çift, bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses Ünlüler Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000

Yorumlar (1)

yusuf erdin:

tatlıses sanada duğa eden oldu ama sakat kaldın hasta ise doktora götür

2
9
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title