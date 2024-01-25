İbrahim Tatlıses, yenidoğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZLA MİNİK TATLISES'İN İŞİ KOLAYLAŞIR"

X hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

İDO, EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI

İkiz bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ise dün akşam eşi ve oğullarının fotoğrafını yayınlayarak "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Çift, bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.