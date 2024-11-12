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İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası

İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası
Haberler
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Haberler
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İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur kavga edince özel hayatlarına dair detaylar da ifşa oldu. Cantimur, Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Tatlıses ise yardımcısı hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası açılınca özel hayatlarına dair detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Cantimur, Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Tatlıses ise bakıcısı hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İbrahim Tatlıses'in özel hayatında yaşadığı sorunlar devam ediyor. Tatlıses, oğlu, kızı derken en son yakın dostu Metin Cantimur ile arasını açtı. Cantimur ise kendisine köpek göndermesi yapan İbrahim Tatlıses hakkında gündem olacak iddialarda bulundu.

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Cantimur özel hayat ifşasında bulundu. Cantimur yayında "Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı" ifadelerini kullanınca ortalık karıştı.

TATLISES: KURBAN OLSUNLAR O KADINA

Sunucular şok içinde kalırken, İbrahim Tatlıses yayına mesajlar gönderdi. Yorumcu ise "İbrahim Tatlıses bu ithamlara yanıt veriyor; 'Kurban olsunlar o kadına donunu bile yıkadı' diyor. Sizin donunuzu mu yıkadı o kadın?" diye sordu. Cantimur ise "Benim mi? Çamaşır makinesine atıp yıkıyor ben ne bileyim çalışan besleme ben ne bilirim" yanıtıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.

"İBRAHİM TATLISES'İ TERK ETTİM"

Metin Cantimur bu kadını istemediği için aralarının bozulduğunu açıklayarak "Benim iç çamaşırlarım yıkanıyor evde kim yıkıyor bilmiyorum. Benim hayatımda değil bu kadın. Eve geldiği gün 3 ay önce evi terk ettim, İbrahim Tatlıses'i terk ettim. 2. gelişinde gittim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ise "Maaş almadın öyle mi? Yalan yalan yalan zaten Metin'in hayatı yalan" mesajı attı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Gencecik delikanlılar işsizlik ve parasızlık yüzünden evlenemezken, şunun kıydığı kaçıncı nikah bu.

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

yazık günah şu gelinen hale bak.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

insanların dedikodularını ekranlara taşımanın ülkeye ve insanlığa ne tür bir hizmet etmiş oluyorsunuz. ülkenin sorunlarını dile getirin fitnelik yapmayın.. ülkede ekonomik kriz kaos var.. asgari ücretliler emekliler perişan,bize ne onun bunun girdi çıktısından..

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

süpywncı

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